Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Нет, я не делала приворот»: жена голкипера Сафонова пошутила о свадьбе

Возлюбленная голкипера Сафонова подтвердила новости об их свадьбе
close
Telegram-канал «ТягаМотина»

Марина Кондратюк подтвердила, что они с голкипером парижского «ПСЖ» Матвеем Сафоновым поженились, выложив соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Да, мы женаты. Да, по обоюдному согласию. Нет, я не делала приворот. Нет, я не беременна», – написала она.

По информации СМИ, свадьба прошла в узком кругу. По предварительной информации, собрать гостей они планируют в Краснодаре после того, как голкипер сможет прилететь в Россию.

Сафонов и Кондратюк познакомились, когда футболист играл за «Краснодар», а она работала стюардессой, часто летала с командой и ходила на матчи. В итоге голкипер развелся со своей бывшей женой Анастасией Казачек, а с Мариной у него начались отношения. После развода у Сафонова и Казачек начались споры по алиментам.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор. Заседание по этому вопросу будет проведено позднее.

10 декабря кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее долг Сафонова вырос на несколько миллионов рублей за семь месяцев.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами