Олимпийская чемпионка: Трусова могла бы стать могущественной главой мафиозного семейства

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале заявила, что фигуристка Александра Трусова могла бы стать главой мафиозного семейства благодаря своим человеческим качествам.

Вайцеховская отметила, что для Трусовой всегда приоритетны семья, дом, родные люди.

«Живи Трусова в прошлом веке в Италии, в сочетании с умением добиваться невозможного и не бояться рисковать, могла бы стать главой мафиозного семейства», — написала Вайцеховская.

На Кубке Первого канала в конкурсе прыжков супруг Трусовой Макар Игнатов упал с четверного риттбергера. Позднее стало известно, что он выступал со сломанным коньком. Трусова сказала, что он прыгает хорошо, просто ему мешает волнение.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

Ранее Трусова кардинально сменила имидж.