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Овечкин помог «Вашингтону» обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли

Две ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (3:3, 3:0, 0:0). У «Кэпиталз» авторами голов стали Коннор Макмайкл (4-я минута), Джон Карлсон (13), Энтони Бовиллье (15), Том Уилсон (21), Дилан Строум (21) и Эндрю Манджапане (26). А у «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт (7), Сет Джонс (14) и Джона Гаджович (15).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 20 минут игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот и отличился двумя голевыми передачами.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. В этом матче Овечкин хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки.

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