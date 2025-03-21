НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прогнозируют, что российский нападающий команды Александр Овечкин побьет легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге 13 апреля, передает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Сейчас средняя результативность Овечкина составляет 0,66 гола за игру. По прогнозу россиянин должен побить рекорд Гретцки в домашнем матче против «Коламбуса».

21 марта Овечкин забросил шайбу в матче с «Филадельфией». Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от рекордсмена по заброшенным шайбам в НХЛ Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский атлет, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Флоридой». Встреча состоится 23 марта. Команды выйдут на площадку в 0:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.