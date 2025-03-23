Овечкин установил новое достижение в НХЛ

Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по очкам в равных составах

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился двумя голевыми передачами в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз», который проходит в эти минуты (6:3 по ходу третьего периода).

Теперь на счету 39-летнего форварда стало 1007 очков за карьеру в регулярках НХЛ в равных составах. Таким образом, он вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с легендарным канадским нападающим Филом Эспозито.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Также «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки.