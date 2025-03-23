Казахстан проиграл в первом официальном матче после отставки Черчесова

Сборная Казахстана по футболу проиграла в первом официальном матче после отставки российского специалиста Станислава Черчесова.

Во встрече первого тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, казахастанская национальная команда уступила Уэльсу. Встреча, которая проходила на стадионе «Кардифф Сити», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Валлийцы вышли вперед уже на 9-й минуте благодаря голу Дэниела Джеймса. На 32-й минуте Асхат Тагыберген сравнял счет с пенальти, однако в начале второго тайма забил Бэн Дэвис на 47-й минуте. На 90+1-й минуте отличился Рабби Матондо.

Уэльс и Казахстан выступают в отборочном квартете J вместе со сборными Северной Македонии, Бельгии и Лихтенштейна. По итогам первого тура по три очка имеют Северная Македония и Уэльс. Свои матчи проиграли Казахстан и Лихтенштейн. Бельгия в первом туре участия не принимала.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Кроме упомянутых выше игр Казахстан дважды потерпел поражение от Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии — 0:4. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру.