Загитова сфотографировалась на фоне персональной медали

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале выложила фотографию с персональной медалью на Аллее славы в Роза Хутор.

«Спасибо, что оценили мой вклад в Олимпийскую историю и Российский спорт», — подписала снимок Загитова.

Аллея славы, которая располагается на набережной Лаванды вдоль реки Мзымта, на данный момент включает 27 медалей, которые посвящены российским триумфаторам Олимпийских игр.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

Ранее сообщалось, что Загитова больше не будет участвовать в Кубке Первого канала.