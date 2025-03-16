Загитова заявила, что Кубок Первого канала в Челябинске стал для нее последним

Загитова больше не будет участвовать в Кубке Первого канала

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что Кубок Первого канала, который 16 марта завершился в Челябинске, стал для нее последним, передает «Чемпионат».

«К сожалению, это мой последний Кубок Первого канала, так получается. Я рада, что получила такие эмоции за тот период, что участвовала в этих соревнованиях», — сказала Загитова.

Загитова вместе со своей командой выиграла серебро Кубка Первого канала 2025 года.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее в Госдуме дали совет Загитовой по поводу ее школы.