Фигуристка Трусова кардинально сменила имидж

Российская фигуристка Александра Трусова (в замужестве Игнатова) в своем Telegram-канале показала смену имиджа.

Спортсменка долгое время красилась в разные оттенки рыжего, однако решила поменять стиль и стала блондинкой.

«12 часов в салоне, готовы увидеть результат?» — написала она, после чего опубликовала фотографию с новым цветом волос.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

Летом 2024 года Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова, который сейчас тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Трусова рассказала, почему не сталкивалась с хейтом в соцсетях.