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В Госдуме заявили, что новый глава МОК за спорт, а не за политику

Депутат Журова: избранный глава МОК Ковентри за спорт, а не за политику
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Журова положительно оценила слова избранного главы МОК Кирсти Ковентри о том, что она против отстранения стран от Олимпиады из-за военных конфликтов, передает «Советский спорт».

«Слова Ковентри имеют положительный окрас для нас. Очень важно, что за эту позицию её и избрали. Эти слова говорят о том, что она за спорт, а не за политику», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее в Госдуме заявили о положительном настрое Томаса Баха к России.

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