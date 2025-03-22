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«Поэтому и обижался»: в Госдуме заявили о положительном настрое Баха к России

Депутат Журова: Бах положительно настроен к России, просто не мог сказать
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Phil Noble/Reuters

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который в скором времени сложит свои полномочия, положительно относился к России, однако не мог этого показать. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Бах тоже положительно настроен к России, просто не мог это сказать публично. В кулуарах одно мнение, а на выступлениях другое. Поэтому он и обижался, когда мы на него спускали собак. В 2014 Бах относился к России не просто позитивно, а суперпозитивно. Мы же не знаем, кто на него давил все это время», — заявила она.

26 февраля МОК принял отставку Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

20 марта Кристи Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

Ранее Владимир Познер посоветовал не увлекаться мыслью о возвращении российских спортсменов.

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