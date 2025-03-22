Семин объяснил, от чего зависят шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил, от каких факторов будет зависеть чемпионство московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ), и отметил, что команда произвела мощное впечатление в матче с петербургским «Зенитом». Его слова приводит РИА Новости.

«Если будет стабильность и они в таком хорошем режиме и направлении проведут еще девять матчей, то у них будут большие шансы на победу в чемпионате России. Но хорошо эти девять матчей может провести и «Краснодар», и тот же «Зенит». Поэтому я жду развязки в последних турах чемпионата России», — заявил он.

«Спартак» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2:1 и сравнялся с ним по очкам — 43. Команду идут на второй и третьей строчках турнирной таблицы национального первенства, лидер — «Краснодар», в активе которого 46 баллов.

В 22-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Игра состоится 30 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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