«Поздно что-либо менять»: чемпионка из Канады о допуске России на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель призналась, что ничего не знает о новом президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри и заявила, что ситуация с отстранением российских спортсменов вряд ли изменится до зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Я думаю, что правила для российских спортсменов останутся в силе до Олимпийских игр 2026 года. Я считаю, что сейчас уже слишком поздно что-либо менять в этом вопросе», — заявила она.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Владимир Познер посоветовал не увлекаться мыслью о возвращении российских спортсменов.