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Познер посоветовал не увлекаться мыслью о возвращении российских спортсменов

Познер: не советую увлекаться мыслью о возвращении российских спортсменов
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Антон Денисов/РИА Новости

Журналист Владимир Познер сказал, что пока не стоит увлекаться мыслью о возвращении российских спортсменов, передает Sport24.

«Да, если обо всем договорятся, тогда возвращение, несомненно, реально. И это будет касаться не только спортсменов. Но пока не советовал бы увлекаться этой мыслью», — сказал Познер.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20 марта Кристи Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Ранее в Белом доме заявили, что конфликт на Украине важнее матча между НХЛ и КХЛ.

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