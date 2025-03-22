«Не сбавляя оборотов»: в WTA восхитились 17-летней Андреевой

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) на своей странице в социальной сети X восхитилась 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая во втором круге турнира серии WTA-1000 в Майами обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову.

«Не сбавляя оборотов! Мирра Андреева провела мастер-класс в победном матче с Вероникой Кудерметовой», — указано в сообщении.

Встреча, которая продолжалась 1 час 8 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:2. Андреева четырежды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Кудерметова выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и не выиграла за матч ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем туре Андреева сразится с победительницей противостояния между 17-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой и 67-й в мировом рейтинге Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта.

До «тысячника» в Майами Андреева выиграла два подряд аналогичных турнира в Дубае и Индиан-Эллсе, что позволило ей подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Арина Соболенко ответила, станет ли 17-летняя Андреева первой ракеткой.