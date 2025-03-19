«Мирра еще молода»: Соболенко ответила, станет ли 17-летняя Андреева первой ракеткой

Первая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, на пресс-конференции оценила шансы 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой возглавить топ рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«У нее есть касание, и она очень повзрослела, быстро добилась результата, а ведь Мирра еще молода. Я не могу предсказать, когда она станет победительницей турниров «Большого шлема» или первой ракеткой мира, но она определенно ею станет», — заявила Андреева.

16 марта Андреева переиграла Соболенко в финале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга. До победы в США она также завоевала титул турнира WTA-1000 в Дубае.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее в Госдуме восхитились 17-летней Андреевой.