Стало известно, когда могут решить вопрос допуска России на Олимпиаду-2026

Вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде должен решиться в апреле

Международная федерация хоккея (IIHF) ожидает, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2026 года решится в апреле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к федерации.

«У IIHF сейчас два плана проведения олимпийского турнира — со сборной России и без нее. Вопрос необходимо решать срочно, потому что в подвешенном состоянии находятся не только команды, но и болельщики — они должны понимать, на какие матчи покупать билеты, как планировать поездку», — указал источник.

Также подчеркнуто, что решение будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет. Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев выразил уверенность, что сборная России выступит на Олимпиаде-2028 с флагом.