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«Кого вызывать?» Названа причина приглашения Дзюбы в сборную России

Эксперт Сенников похвалил тренера сборной России Карпина за вызов Дзюбы
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Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников подчеркнул, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал нападающего тольяттинского «Акрона» на мартовский сбор команды по спортивному принципу. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Артем находится в хорошей форме, забил три мяча в трех матчах. Тюкавин травмирован, в «Зените», «Краснодаре» и «Спартаке» нет российских нападающих. Кого вызывать? Пусть Карпин и заявлял, что наша сборная на перспективу, но он правильно сделал, что позвал Артема», — заявил он.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. До этого Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Дзюба не сыграет, он уже покинул расположение команды.

Ранее в рекордном голе Дзюбы увидели нарушение правил.

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