В рекордном голе Дзюбы увидели нарушение правил

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале указал на то, что рекорд гол нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче с Гренадой был оформлен с нарушением правил.

«А ведь рекордный гол Дзюбы забит… С фолом. Не видел, чтобы это обсуждали, да и не так важно вроде – скорее забавно. Но повтор четкий: перед голевым выходом Артем наступил на галик защитнику. Смачно так отдавил», — написал Шнякин.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. До этого Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Дзюба на поле не выйдет, он уже покинул расположение команды.

Ранее появилась информация, что семья Дзюбы владеет недвижимостью на сумму свыше миллиарда рублей.