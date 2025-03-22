Неизвестные экскрементами осквернили статую Гретцки в Канаде

Статуя известного канадского хоккеиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки в Эдмонтоне подверглась акту вандализма. Об этом пишет журналист Дин Бланделл на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, неизвестные забросали статую экскрементами. Их мотивы неизвестны.

До этого Гретцки освистали на церемонии перед финальной игрой Турнира четырех наций с США, где он представлял Канаду. Также в Канаде создали онлайн-петицию с требованием переименовать улицу Гретцки в Эдмонтоне. В созданной петиции указано, что канадцы чувствуют себя преданными из-за того, что Гретцки поддержал нового президента США Дональда Трампа.

Гретцки в 1978—1988 годах выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где получил прозвище «Великий», хоккеист установил 61 рекорд и неоднократно завоевывал индивидуальные призы Лиги (включая 9 призов самому ценному игроку и 10 — лучшему бомбардиру сезона).

Именно Гретцки принадлежит «вечный» снайперский рекорд в НХЛ, за которым продолжает погоню российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Отрыв между ними составляет шесть шайб.

Ранее в «Вашингтоне» оценили влияние погони Овечкина за Гретцки на команду.