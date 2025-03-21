«Не отвлекает»: в «Вашингтоне» оценили влияние погони Овечкина за Гретцки на команду

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что погоня российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки заряжает энергией хоккеистов «столичных». Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Когда они играют с ним, они стараются продуктивно проводить смены. Но я как тренер не сомневаюсь, что эта погоня и связанная с ней энергия не отвлекают и не мешают нашей команде. В этом есть огромное преимущество», — подчеркнул специалист.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Также «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский хоккеист, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.