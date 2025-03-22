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17-летняя Андреева разгромила соотечественницу на турнире в США

Теннисистка Андреева переиграла Кудерметову во втором круге турнира в Майами
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Mark J. Terrill/AP

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира серии WTA-1000 в американском Майами.

В матче второго круга российская спортсменка обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча, которая продолжалась 1 час 8 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:2.

Андреева четырежды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Кудерметова выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и не выиграла за матч ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем туре Андреева сразится с победительницей противостояния между 17-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой и 67-й в мировом рейтинге Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта.

До «тысячника» в Майами Андреева выиграла два подряд аналогичных турнира в Дубае и Индиан-Эллсе, что позволило ей подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Арина Соболенко ответила, станет ли 17-летняя Андреева первой ракеткой.

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