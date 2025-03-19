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Бразильский клуб отказался играть с ЦСКА и «Спартаком» за деньги

Бразильский «Интернасьонал» отказался играть с ЦСКА и «Спартаком» даже за деньги
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бразильский «Интернасьонал» получил приглашение провести два товарищеских матча в России в июле 2025 года, однако отказался. Об этом пишет журналист Фабрицио Фальковски на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, клуб из Бразилии мог бы сыграть с московскими ЦСКА и «Спартаком», а также получить за выезд в Россию €750 тыс. Также российская сторона предлагала оплатить все логистические расходы бразильской команды.

В клубе отклонили предложение из России, поскольку руководство команды хочет дать футболистам полноценный отдых — после клубного чемпионата мира «Интернасьоналу» предстоит участие в нескольких турнирах параллельно.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Андрей Аршавин разъяснил спорный момент в матче «Спартак» — «Зенит».

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