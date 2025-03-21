Олимпийский чемпион Рылов признался, что дружит со своим главным соперником из США

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 по плаванию Евгений Рылов рассказал в интервью «Газете.Ru» о дружбе со своим главным конкурентом из США — пятикратным олимпийским чемпионом Райаном Мерфи.

«Честно, я не знаю, насколько изменилось отношение к российским спортсменам за рубежом. Я давно не был за границей, чтобы судить. Общался только с Райаном Мерфи — американским пловцом, моим основным конкурентом. У него ко мне отношение не изменилось, мы с ним нормально, хорошо общаемся», — рассказал Рылов.

Также пловец отметил, что пока не уверен в скором снятии санкций с российского спорта и полноценном возвращении на международную арену под своим флагом и гимном.

«Все неоднозначно и необъективно. Ситуация может поменяться в любую сторону. Нам могут сказать, что все хорошо, а потом передумать — такое уже было не раз», — отметил Рылов.

Российские пловцы не выступали на международной арене из-за отстранения с декабря 2021 года. Однако в декабре 2024-го их впервые допустили до мировых соревнований в нейтральном статусе.

Россияне приняли участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде и завоевали 10 медалей — шесть золотых и четыре серебряных.

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