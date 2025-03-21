Тренер раскрыл уникальный дар Овечкина

Известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев, который работает с хоккеистами из НХЛ, в своей колонке для «Газеты.Ru» рассказал об уникальной одаренности 39-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я слышал от знакомых, кто с ним играл и кто был с ним в команде, что у него есть природный дар — он крепкий физически. Если Овечкин поможет своему телу постоянными тренировками и будет следить за питанием и сном, то он точно будет радовать болельщиков не один сезон.

Это спорт, в нем происходят взлеты и падения. Как раз падения и формируют спортсмена. Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть еще долго, побьет рекорд Гретцки и установит новый», — написал Акулиничев.

Овечкин забросил 888 шайб за всю карьеру в НХЛ. Ему осталось забить семь голов, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

В последнем матче против «Филадельфии Флайерз» (3:2) Овечкин забросил свою 35-ю шайбу в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Он установил новый рекорд по количеству сезонов с 35+ голами. На счету россиянина уже 15 таких сезонов.

Ранее был назван самый сложный фактор в подготовке 39-летнего Овечкина.