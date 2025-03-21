Назван самый сложный фактор в подготовке 39-летнего Овечкина

Известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев, который работает с хоккеистами из НХЛ, в своей колонке для «Газеты.Ru» назвал самый сложный фактор в подготовке 39-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В его возрасте самое сложное — это держать постоянство и ритм. Постоянство в тренировках, питании, восстановлении и ментальной подготовке — это ключ к успеху.

Постоянство — это не природный дар, а привычка, которую спортсмен вырабатывает годами. Овечкин ее выработал и продолжает это делать. Поэтому он всегда выступает на высоком уровне», — написал Акулиничев.

В текущем сезоне Овечкин забросил 35 шайб и отдал 22 голевых передачи в 53 сыгранных матчах. Он забивает в самом быстром темпе среди всех хоккеистов 35+ лет за всю историю НХЛ.

Овечкину осталось забросить семь шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ: на счету канадского нападающего 894 заброшенных шайбы, а у россиянина — 888.

Ранее канадский хоккеист назвал безумием погоню Овечкина за рекордом Гретцки.