Овечкин забросил 888-ю шайбу и установил уникальный рекорд НХЛ

Хоккеист Овечкин забросил 888-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки — шесть голов

Александр Овечкин забросил свою 888-ю шайбу в НХЛ и помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Филадельфию Флаейрз» со счетом 3:2, гарантировать себе выход в плей-офф за 13 матчей до конца регулярного чемпионата, а также установить необычное достижение. Кроме того, самому Овечкину осталось забросить всего семь шайб, чтобы превзойти «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894).

«Вашингтон Кэпиталз» одержал над «Филадельфией Флайерз» важнейшую победу, которая позволила команде раньше всех гарантировать себе выход в плей-офф НХЛ.

Капитан «столичных» Александр Овечкин открыл счет на 15-й минуте. Тревор ван Римсдайк выдал прекрасный пас от синей линии на белорусского нападающего Алексея Протаса, который караулил возле пятака «Филадельфии». Все защитники и вратарь обернулись к Протасу, готовясь заблокировать бросок, но тот внезапно отдал пас на дальнюю штангу — на Овечкина, который занес шайбу в пустой угол (1:0).

Эта шайба стала для Овечкина 35-й в текущем сезоне и 888-й — за всю карьеру в НХЛ. Чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки — 894 заброшенные шайбы, — ему осталось забить всего шесть голов, а чтобы превзойти — семь.

Более того, россиянин уже установил другой рекорд — по количеству сезонов с 35+ голами. Эта отметка покорилась ему в 15‑й раз за карьеру.

Овечкин превзошел по данному показателю другую легенду «Вашингтона» — Майка Гартнера, который выступал за «столичных» с 1979 по 1989 год и провел 14 сезонов с 35+ голами. На третьем месте остался Уэйн Гретцки — ему эта отметка покорялась 13 раз.

Стоит отметить также, что Овечкин забросил 35 шайб быстрее всех остальных российских нападающих в текущем сезоне НХЛ. На данный момент он обгоняет 33-летнего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» на пять голов, а 31-летнего Никиту Кучерова из «Тампы-Бэй Лайтнинг» — на шесть.

Благодаря такой результативности Овечкин поднялся на четвертое место в гонке снайперов нынешнего регулярного чемпионата. Лишь три хоккеиста забили больше россиянина на данный момент — Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» (49 шайб), Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс» (38) и Кайл Коннор из «Виннипег Джетс» (36).

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Кроме того, 39-летний капитан «Вашингтона» забивает с лучшим темпом среди хоккеистов 35+ за всю историю НХЛ. Великая Восьмерка записал на свой счет 182 гола в 327 матчах с момента своего 35-летия — это в среднем 0,56 гола за игру. Как сообщает пресс-служба «Вашингтона», это самый высокий показатель среди игроков в возрасте старше 35 лет.

Если же говорить только о текущем сезоне, то средняя результативность россиянина еще выше — 0,66 гола за матч.

С учетом таких успехов НХЛ уже обновила предполагаемую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, — теперь это 14 апреля, когда «столичные» сыграют дома с «Коламбус Блю Джекетс».

Всего за карьеру Овечкин провел в лиге 1479 матчей, забросил 888 шайб и отдал 719 голевых передач.

Выход в плей-офф и рекорд НХЛ

Шайба Овечкина в первом периоде сразу зарядила «Вашингтон», и команда увеличила свое преимущество до 3:0 благодаря голам Брэндона Дьюхейма и Эндрю Манджапане.

В заключительном периоде «столичные» неожиданно расслабились и пропустили дважды, но все-таки сумели одержать победу в основное время (3:2).

Благодаря этому «Вашингтон» набрал 100 очков в «регулярке» НХЛ, потратив на это всего 69 матчей. Это второй результат в истории клуба по скорости достижения 100 очков. Быстрее было только в сезоне-2015/16 — тогда «столичные» справились за 65 встреч.

Кроме того, «Вашингтон» первым из всех команд НХЛ гарантировал себе участие в плей-офф.

Это позволило «Кэпс» установить новый рекорд: они стали первой командой в истории НХЛ, которая в одном сезоне попала в розыгрыш Кубка Стэнли последней, а уже спустя год — вышла в плей-офф первой.

Напомним, в прошлом сезоне «Вашингтон» чудом попал в плей-офф лишь по итогам последнего матча «регулярки» — против все той же «Филадельфии».

«Нашей целью в этом году было попасть в плей-офф. Каждый матч дается тяжело — особенно под конец регулярного чемпионата, потому что все команды сражаются за плей-офф. По этой причине в начале и середине сезона очень важно набирать очки, чтобы чувствовать себя комфортно в конце. В прошлом году нам потребовалось 82 игры, чтобы выйти в розыгрыш Кубка Стэнли. Сегодня мы движемся дальше», — признался Овечкин, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.