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В «Зените» назвали минусом паузу на игры сборных

Тренер «Зенита» Семак: переживаем за игроков, которые находятся в сборных
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал минусом паузу на игры сборных, передает «Чемпионат».

«С точки зрения подготовки пауза — это минус. Мы переживаем за тех игроков, которые сейчас в расположении сборных: будут ли они играть, если будут, то сколько, когда вернутся», — сказал Семак.

16 марта «Зенит» играл с московским «Спартаком» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Семак возглавил петербургский клуб в 2018 году, с тех пор команда выиграла Российскую премьер-лигу шесть раз подряд.

Ранее в Семаке увидели растерянность из-за «Спартака».

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