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«Понимает, что его переиграли»: в Семаке увидели растерянность из-за «Спартака»

Экс-арбитр Стипиди: наверно, Семак понимает, что Станкович переиграл его
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Матч ТВ

Бывший футбольный арбитр Павел Стипиди оценил состояние главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака после поражения от московского «Спартака» в 21-м туре Российской премьер-лиги, отметив его растерянность. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Таким растерянным я Семака давным-давно не видел, честно. Все-таки футболист он очень приличный был. Наверное, понимает, что Станкович переиграл его. «Зенит», по моему мнению, больше стремился к ничьей, она его как бы устраивала. Но «Спартак» был лучше», — отметил Стипиди.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Семак возглавил петербургский клуб в 2018 году, с тех пор команда выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) шесть раз подряд.

Ранее после матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» были задержаны десять фанатов.

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