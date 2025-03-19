В Белом доме заявили, что конфликт на Украине важнее матча между НХЛ и КХЛ

США хотят больше урегулировать конфликт на Украине, чем провести матч НХЛ — КХЛ

В Белом доме заявили, что администрация больше заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, чем в организации матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Что касается вопроса о хоккее, он обсуждался. Однако мы сейчас в большей степени заинтересованы в достижении договоренностей о мире на Украине, чем в том, чтобы запланировать хоккейный матч», — заявила Ливитт.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее стало известно, где может пройти матч между НХЛ и КХЛ.