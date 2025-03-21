«Вашингтон» Овечкина первым вышел в плей-офф НХЛ-2025

«Вашингтон», за который играет российский хоккеист Александр Овечкин, первым обеспечил себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 3:2. Также «Вашингтон» стал первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский атлет, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Флоридой». Встреча состоится 23 марта. Команды выйдут на площадку в 0:00 по московскому времени.

Ранее «Вашингтон» повторил редчайшее достижение, которого добивался лишь однажды в истории.