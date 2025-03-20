«Вашингтон» повторил редчайшее достижение, которого добивался лишь однажды в истории

«Вашингтон» во второй раз в истории клуба провел матч без удалений

«Вашингтон Кэпиталз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройтом» во второй раз за свою 50-летнюю историю установил уникальное достижение, проведя игру без единого удаления в составе обеих команд.

«Кэпиталз» за свою историю провели 3947 матчей в регулярных чемпионатах.

Предыдущий такой случай был зафиксирован в игре с «Бостоном» 6 марта 2014 года (0:3).

В матче с «Детройтом» россиянин Александр Овечкин не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее жена Овечкина Анастасия заявила, что Александр испытывает давление.