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СМИ: новый президент МОК хочет видеть россиян на Олимпиаде

Kp.ru: новый президент МОК Ковентри желает видеть россиян на Олимпиаде
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Zhang Yuliang/XinHua/Global Look Press

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом пишет kp.ru.

Издание обратило внимание на то, что Ковентри одной из первых в МОК поддержала допуск российских атлетов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Кроме того, она выступала против повторения массового отстранения спортсменов из России, как это произошло на Олимпиаде-2016 в Рио, когда около сотни атлетов не допустили к Играм из-за допингового скандала.

«Получается, что Ковентри хочет видеть россиян на Олимпиаде», — добавило издание.

Новый глава был избран по итогам первого раунда голосования, которое состоялось 20 марта на 144‑й сессии МОК в Греции.

41-летняя Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Ранее Владимир Путин поздравил нового президента МОК Ковентри.

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