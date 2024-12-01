19-летний российский хоккеист повторил достижение Кросби и Ковальчука

Российский хоккеист «Филадельфии» Матвей Мичков принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луиса».

Мичков забросил победную шайбу в овертайме. Для него эта шайба стала третьей в овертаймах в нынешнем сезоне. 19-летний Мичков сравнялся с Сидни Кросби, Ильей Ковальчуком и Риком Нэшем по этому показателю среди юниоров в истории НХЛ.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи. В текущем сезоне Мичков провел за «Филадельфию» 23 матча, набрав 19 очков (9+10).

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11-е место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» с 27 очками занимает седьмое место.

Ранее защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен едва не травмировал Мичкова, впечатав в борт.