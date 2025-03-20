Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сборную России призвали играть с любыми соперниками

Бывший министр спорта Колобков заявил, что Карпин создает новую сборную России
close
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная России должна продолжать собираться на сборах и проводить товарищеские матчи.

По его словам, уровень оппозиции для подопечных Валерия Карпина в них неважен.

«Я рассматриваю текущие матчи сборной России как возможность создать новую команду, которая должна стать конкурентоспособной единицей в тот момент, когда мы вернемся к международным отборочным турнирам. У нас по сути сейчас создается новая команда, поэтому даже такие встречи, как с Гренадой, помогают сформировать коллектив. И неважно, насколько наши соперники слабые или не слабые», — заявил Колобков.

19 марта сборная России сыграла в Москве со сборной Гренады. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 5:0. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

25 марта Россия сыграет с Замбией. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Артема Дзюбу назвали очень влиятельным человеком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами