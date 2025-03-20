Сборную России призвали играть с любыми соперниками

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная России должна продолжать собираться на сборах и проводить товарищеские матчи.

По его словам, уровень оппозиции для подопечных Валерия Карпина в них неважен.

«Я рассматриваю текущие матчи сборной России как возможность создать новую команду, которая должна стать конкурентоспособной единицей в тот момент, когда мы вернемся к международным отборочным турнирам. У нас по сути сейчас создается новая команда, поэтому даже такие встречи, как с Гренадой, помогают сформировать коллектив. И неважно, насколько наши соперники слабые или не слабые», — заявил Колобков.

19 марта сборная России сыграла в Москве со сборной Гренады. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 5:0. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

25 марта Россия сыграет с Замбией. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Артема Дзюбу назвали очень влиятельным человеком.