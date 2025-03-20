Дзюбу назвали очень влиятельным человеком

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Газете.Ru» заявил, что не следил за тем, как нападающий Артем Дзюба шел к рекорду по числу забитых мячей в составе национальной команды.

По его словам, форвард подтвердил свой класс, о котором вся страна узнала на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Я очень хорошо отношусь к Дзюбе как к спортсмену, но за его рекордом не следил. Я помню, какой большой вклад он внес в успех сборной России на чемпионате мира – 2018, его фигура была очень влиятельной в раздевалке той команды. Я помню то время и с большой благодарностью за него к Артему отношусь, признавая при этом и другие его заслуги в спорте», — заявил Колобков.

19 марта сборная России сыграла в Москве со сборной Гренады. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 5:0. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

25 марта Россия сыграет с Замбией. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее экс-футболист Олег Терехин заявил, что сборная России играет со слишком слабыми соперниками.