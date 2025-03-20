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Теннисистки Андреева и Шнайдер обыграли американок на старте турнира в Майами

Андреева и Шнайдер вышли во второй круг турнира в Майами
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Angelika Warmuth/Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами в парном разряде.

В стартовом матче они обыграли Маккартни Кесслер и Робин Монтгомери из США со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 10:5. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. За это время россиянки выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали два брейкпоинта из пяти. В активе их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейкпоинт из семи.

В следующем круге россиянки сыграют с китаянками Сюй Ифань и Чжаосюань Ян.

Международная федерация тенниса (ITF) одобрила участие российских и белорусских теннисистов в летних Олимпийских играх — 2024. От России в нейтральном статусе на Игры в Париж поехало 15 человек, из которых было семь теннисистов — Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Елена Веснина. Хачанов получил допуск на Олимпиаду, однако от участия отказался.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева заявила о желании выиграть Солнечный дубль.

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