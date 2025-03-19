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17-летняя Андреева заявила о желании выиграть Солнечный дубль

Андреева: выиграть Солнечный дубль было бы великолепным достижением
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Mark J. Terrill/AP

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о желании выиграть Солнечный дубль — турниры Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в американских Индиан-Уэллсе и Майами. Ее слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на Punto de Break.

«Конечно, выиграть Солнечный дубль было бы великолепным достижением. Знаю, что очень немногие игроки смогли это сделать. Не знаю, смогу ли я это сделать, но отдам все силы, как всегда, и, если это произойдет, я буду очень счастлива», — заявила Андреева.

16 марта Андреева переиграла Арину Соболенко из Белоруссии в финале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга. До победы в США она также завоевала титул турнира WTA-1000 в Дубае.

На турнире в Майами Андреева стартует со второго круга, где ее соперницей станет россиянка Вероника Кудерметова.

Ранее в Госдуме восхитились 17-летней Андреевой.

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