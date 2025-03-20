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Двум фанатам «Спартака» запретили посещать матчи в течение трех лет

КДК запретил двум болельщикам «Спартака» посещать матчи в течение трех лет
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Александр Ступников/РИА «Новости»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что двум фанатам московского «Спартака» запретили посещать матчи в течение трех лет из-за того, что они использовали дымовые шашки на матче против петербургского «Зенита», передает ТАСС.

«Спартак» оштрафован на 20 тыс. рублей. Два человека, использовавшие дымовые шашки, были оштрафованы на 15 суток. В отношении них введен запрет на посещение соревнований сроком на три года каждый», — сказал Григорьянц.

У болельщиков есть право оспорить это решение.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее воронежский «Факел» оспорил наказание, полученное из-за расизма на матче с «Зенитом».

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