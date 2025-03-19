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«Факел» оспорил наказание, полученное из-за расизма на матче с «Зенитом»

«Факел» оспорил наказание за «уханье» зрителя в адрес игроков «Зенита»
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ФК «Факел»

Воронежский «Факел» вычислил болельщика, который «ухал» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в адрес игроков петербургского «Зенита», и передал материалы дела в правоохранительные органы. Об этом сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе команды.

«Клуб подал жалобу в апелляционный комитет РФС в установленные сроки и провел собственное расследование, как и обещал. Проделан огромный объем работы. Клуб не только изучил все видеоматериалы, но и опросил сотни свидетелей, в том числе стюардов и сотрудников ЧОПа», — указано в заявлении.

Воронежская команда была наказана Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) за расистское поведение своих фанатов — команда проведет следующий домашний матч при закрытых трибунах, а также клуб должен выплатить один миллион рублей.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. На 74-й минуте игры был удален игрок «Зенита» Вендел, который показал неприличный жест в адрес трибун с фанатами «Факела». Позднее главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игрока провоцировали. КДК РФС в итоге принял решение дисквалифицировать Вендела на два матча. Дисквалификация на второй поединок носит условный характер с испытательным сроком на год.

Ранее бразильский клуб отказался играть с ЦСКА и «Спартаком» за деньги.

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