Российский футболист: в матчах с необитаемыми островами уровень сборной не проверишь

Российский экс-футболист Олег Терехин заявил, что сборная России играет со слишком слабыми соперниками, чтобы говорить о ее уровне, передает «Евро-Футбол.Ру».

«С кем мы играем? Куба, Зимбабве, необитаемые острова. С такими командами не проверишь уровень нашей сборной. Тем более призывается много молодежи», — сказал Терехин.

19 марта сборная России сыграла в Москве со сборной Гренады. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 5:0. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

25 марта Россия сыграет с Замбией. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой высмеял соперников сборной России и предложил экзотических соперников.