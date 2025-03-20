Российский тренер: сборная играла без особых усилий в матче с Гренадой

Тренер Игнатьев считает, что сборная России играла без усилий в матче с Гренадой

Российский тренер Борис Игнатьев заявил, что сборная России особо не выкладывалась в товарищеском матче против Гренады, передает «Советский спорт».

«Мне думается, что особых усилий наша сборная не вкладывала. В какой-то степени россияне доставляли удовольствие нашим болельщикам, показывая уровень мастерства и своего игрового преимущества», — сказал Игнатьев.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее тренер Гренады заявил, что в России сделали самый большой флаг его страны.