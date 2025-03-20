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Мостовой высмеял соперников сборной России и предложил экзотических соперников

Мостовой высмеял соперников сборной России и предложил экзотические варианты
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой в своем Telegram-канале высмеял соперников национальной команды по товарищеским матчам и предложил сыграть с командами, которые находятся в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) ниже 189-го места.

В списке оказались Гуам, Сейшелы, Сомали, Шри-Ланка, Аруба, Ангилья и другие страны.

«Нашел очередных соперников для сборной России для новых рекордов. Не благодарите», — написал Мостовой.

19 марта Россия обыграла в товарищеском матче Гренаду. Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова. В эту международную паузу у россиян запланирован еще один матч против Замбии 25 марта. Он также состоится на «ВТБ Арене».

Ранее Мостовой заявил, что не смотрел второй тайм матча Россия — Гренада.

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