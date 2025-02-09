Футболист «Зенита» назвал команду, которая выиграет РПЛ в текущем сезоне

Футболист петербургского «Зенита» Страхиня Эракович заявил, что команда станет победителем текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

«Мы будем чемпионами РПЛ в конце сезона, у меня есть в этом уверенность. У нас есть все, чтобы выиграть чемпионат. «Зенит» — лучшая команда России. Мы должны становиться чемпионами каждый год», — сказал Эракович.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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