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Аршавину предсказали работу главным тренером «Зенита»

Тренер Непомнящий заявил, что Аршавин может стать наставником «Зенита»
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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в интервью Vprognoze.ru заявил, что получивший лицензию «А-УЕФА» Андрей Аршавин может в будущем возглавить петербургский «Зенит».

По его словам, 41-летний Аршавин может грамотно применить полученные в игровой карьере навыки в тренерстве, если захочет.

«Я бы очень хотел увидеть Аршавина тренером в чемпионате России. «Зенит»? Почему нет? К тому же, он — местная легенда. Его любят. Это важный фактор», — заявил Непомнящий.

После получения лицензии «А-УЕФА» специалист может работать главным тренером в клубе Второй лиги или работать помощником в штабе клуба Первой лиги или Российской премьер-лиги.

На данный момент в тройку лидеров РПЛ входят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — все три команды набрали по 40 очков. При этом в 19-м туре РПЛ — первом после зимней паузы — из этих команд свой матч выиграл лишь «Спартак», победив «Оренбург» 2:0. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА 0:0, а «Краснодар» разошелся миром с «Крыльями Советов».

Ранее Валерий Газзаев заявил, что ежегодно молится после победы в Кубке УЕФА.

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