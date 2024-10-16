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Американские волейболистки отказались играть против команды с транс-персоной в составе

Волейболистки из Невады отказались играть с командой Сан-Хосе из-за трансгендера

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Волейболистки университета Невады отказались играть с командой университета Сан-Хосе из-за того, что в составе соперниц числится транс-персона Блэйр Флеминг, передает Fox Sports.

«Мы требуем соблюдения нашего права на безопасность и честную конкуренцию на площадке», — говорится в заявлении волейболисток.

Руководство университета Невады настаивает на том, что матч должен состояться 26 октября, как и было запланировано.

Губернатор штата Невада Джо Ломбардо в своих соцсетях отметил, что уважает решение волейболисток.

«Ни один студент-спортсмен не должен подвергаться давлению, чтобы играть в игру, в которой он не чувствует себя в безопасности», — заявил он.

Университет Невады стал пятым учебным заведением, отказавшимся играть против Сан-Хосе. В трех случаях команды, отказавшиеся играть, получили технические поражения. В одном случае матч был признан несостоявшимся.

Ранее россиянка заявила, что ее мировой рекорд побьет транс-персона.

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