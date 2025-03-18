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Карпин: Дзюба — сигма-бой, а я уже скуф

Тренер сборной России Карпин назвал себя скуфом, а Дзюбу — сигмой
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о том, что нападающий национальной команды Артем Дзюба — больший «сигма-бой», чем он сам. Его слова приводит Sport24.

«Естественно, Дзюба больше сигма-бой, чем я. А я уже скуф», — заявил специалист на пресс-конференции перед товарищеской игрой с Гренадой.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее Карпин подтвердил, что Дзюба будет капитаном сборной России.

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