«Акрон» поздравил Дзюбу с рекордом в сборной России

Пресс-служба «Акрона» в официальном Telegram-канале поздравила нападающего Артема Дзюбу с рекордным голом в сборной России.

«31 гол за сборную России. Лучший бомбардир. Легенда — синоним имени Артем Дзюба», — говорится в сообщении.

Встреча против сборной Гренады, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В эту международную паузу у россиян запланирован еще один матч против Замбии 25 марта. Он также состоится на «ВТБ Арене».

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин назвал себя скуфом, а Дзюбу — сигмой.