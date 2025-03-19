В НХЛ отказались говорить о проведении матча с КХЛ

Sportsnet: в НХЛ удивлены идеей матча с КХЛ и не хотят говорить об этом

Национальная хоккейная лига (НХЛ) была удивлена переговорами президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным по поводу совместного матча между игроками НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в своих социальных сетях.

Он утверждает, что комиссар лиги Гэри Беттмэн отказался говорить по этому поводу во время брифинга. Отмечается, что в НХЛ не ожидали подобного поворота событий.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Вячеслав Фетисов пригласил Трампа в Россию.