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Голкипер «Динамо» назвал трех лучших вратарей мира

Лунев: три лучших вратаря мира — Алиссон, Доннарумма, Куртуа
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунев назвал имена трех лучших вратарей в мировом футболе на данный момент. Его слова приводит Metaratings.

«Тяжело ответить. Наверное, судя по последним играм в Лиге чемпионов, можно назвать Алиссона, Доннарумму… и пускай будет Куртуа», — заявил Лунев.

Луневу 33 года. В текущем сезоне он провел за столичный клуб 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), четыре встречи сыграв «на ноль». Всего он пропустил 20 голов.

18 июня 2024 года Лунев стал игроком «Динамо», перейдя на правах свободного агента. Контракт был заключен до лета 2026 года. 20 июля Лунев дебютировал за московскую команду в матче в рамках первого тура РПЛ с воронежским «Факелом», выйдя в стартовый состав (3:1).

В текущем сезоне вратарь «Ливерпуля» Алиссон пропустил 22 гола в 28 матчах. Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма пропустил 29 раз в 31 матче, а «Куртуа» из «Реала» — 40 мячей за 37 игр.

Ранее Лунева оскорбили за шутку про женщин.

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